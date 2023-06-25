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Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от выступающего за Казахстан, ранее игравшего за РФ, Александра Бублика в финале турнира в Галле (Германия).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Бублика.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Бублик - 48-е.

Бублик родился в Ленинградской области, с 2016 году стал выступать под флагом Казахстана. Турнир в Германии - второй им выигранный в карьере. Первый он выиграл в 2022 году в Монпелье.

Турнир в Галле проходил на травяном покрытии. Соревнование входит в категорию турниров ATP 500, призовой фонд в 2023 году составил около 2,2 млн евро.

теннис Германия Андрей Рублев Александр Бублик
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