Главу UFC воодушевила идея с боем ММА между Маском и Цукербергом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Возможный поединок по смешанным единоборствам между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом вызовет у общества высокий интерес, считает глава UFC Дана Уайт.

"Этот бой между двумя самыми влиятельными и самыми богатыми парнями в мире. Кто победит? Кто видел это раньше? Никто. Это бой, который будут смотреть буквально все", - приводит слова Уайта MMA Mania.

Ранее Маск и Цукерберг обменялись репликами в соцсетах, выразив готовность провести очный поединок. Вскоре появились видеоролики, где Уайт позирует в футболке, посвященной возможному бою.