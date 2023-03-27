Российская теннисистка Грачева решила сменить гражданство

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева подала заявление на получение гражданства Франции, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что 22-летняя спортсменка тренируется во Франции с 2016 года.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева занимает сейчас 54-е место. К настоящему моменту Грачева не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном и парном разряде.

На международных соревнованиях российские теннисисты после санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионало (ATP) и WTA играют в качестве нейтральных спортсменов.