Поиск

Немецкий футболист Гюндоган перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года, оно включает возможность продления еще на один сезон. Сумма отступных за 33-летнего футболиста составит 400 млн евро.

В "Манчестер Сити" Гюндоган играл с 2016 года, в составе команды пять раз выиграл чемпионат Англии, четыре раза – Кубок английской лиги, по два раза – Кубок и Суперкубок Англии, один раз – Лигу чемпионов УЕФА. Будучи игроком дортмундской "Боруссии", полузащитник по разу стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

Также Гюндоган – бронзовый призер чемпионата Европы-2012.

Манчестер Сити Илкай Гюндоган Барселона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Испанский теннисист Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Германии

"Зенит" выкупил бразильца Мантуана у "Коринтианса"

Хачанов снялся с турнира в Уимблдоне из-за травмы

НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Иржи Ярошик возглавил "Оренбург"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });