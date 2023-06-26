Немецкий футболист Гюндоган перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года, оно включает возможность продления еще на один сезон. Сумма отступных за 33-летнего футболиста составит 400 млн евро.

В "Манчестер Сити" Гюндоган играл с 2016 года, в составе команды пять раз выиграл чемпионат Англии, четыре раза – Кубок английской лиги, по два раза – Кубок и Суперкубок Англии, один раз – Лигу чемпионов УЕФА. Будучи игроком дортмундской "Боруссии", полузащитник по разу стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

Также Гюндоган – бронзовый призер чемпионата Европы-2012.