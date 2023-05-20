"Манчестер Сити" стал девятикратным чемпионом Англии по футболу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Манчестер Сити" досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2022/23.

Это стало известно после того, как его ближайший преследователь, "Арсенал" потерпел поражение в выездном матче предпоследнего, 37-го тура Английской премьер-лиги от "Ноттингема" (0:1).

"Манчестер Сити" продолжает опережать "Арсенал" на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

Таким образом, клуб из Манчестера в девятый и третий раз подряд становится победителем турнира. В пятый раз команду привел к титулу главный тренер Хосеп Гвардиола.