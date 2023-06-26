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Обладатель "Золотого мяча" Модрич продлил контракт с "Реалом"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал новое соглашение с "Реалом", сообщает пресс-служба мадридского футбольного клуба.

Контракт продлен 30 июня 2024 года.

37-летний футболист перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. За испанский клуб он провел 448 матчей и выиграл 23 турнира – по пять раз Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира, по четыре раза – Суперкубок Европы и Суперкубок Испании, три – чемпионат Испании, два – Кубок Испании.

В составе сборной Хорватии Модрич завоевал серебро ЧМ-2018 в России и бронзу ЧМ-2022 в Катаре. В 2018 году получил "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту мира.

Золотой мяч Реал Тоттенхэм ЧМ-2022 ЧМ-2018 Лука Модрич
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