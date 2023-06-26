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Касаткина победила украинку Калинину на теннисном турнире в Великобритании

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Украины Ангелине Калининой в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной. Россиянка в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 11-е место, Калинина – 26-е.

В следующем круге Касаткина сыграет с 18-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Соревнование проходит на траве и относится к турнирам категории WTA 500. Призовой фонд – 780,637 тыс. долларов.

Дарья Касаткина теннис Ангелина Калинина
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