Касаткина победила украинку Калинину на теннисном турнире в Великобритании
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Украины Ангелине Калининой в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной. Россиянка в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 11-е место, Калинина – 26-е.
В следующем круге Касаткина сыграет с 18-й ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.
Соревнование проходит на траве и относится к турнирам категории WTA 500. Призовой фонд – 780,637 тыс. долларов.