В Играх БРИКС в Казани примут участие спортсмены из 25 государств

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Игры БРИКС планируется провести в открытом режиме в Казани, ожидается что в них примут участие спортсмены из 25 государств, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов во вторник.

"На следующий год Казани доверено право провести спортивные Игры стран БРИКС. Мы предлагаем эти игры провести в открытом режиме, то есть пригласить не только страны БРИКС, но и, так сказать, друзей, которые выразили заинтересованность к присоединению в БРИКС в перспективе. Это порядка 25 государств", - сказал Леонов на брифинге.

По его словам, предварительные даты проведения Игр - с 4 по 18 июня 2024 года.

Программа игр включает в себя 22 вида спорта, но она пока не утверждена.

"Было пожелания включить национальные вида спорта. От каждой страны мы хотим предложить по виду спорта. Так, от Бразилии - капоэйра, от Китая - го, от ЮАР - джуксей, от Индии - кабадди, от России - борьба на поясах. Итоговая программа будет утверждена с учетом пожеланий стран БРИКС", - добавил Леонов.

Ожидается, что Игры посетят около 5 тыс. человек.