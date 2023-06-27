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В Играх БРИКС в Казани примут участие спортсмены из 25 государств

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Игры БРИКС планируется провести в открытом режиме в Казани, ожидается что в них примут участие спортсмены из 25 государств, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов во вторник.

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"На следующий год Казани доверено право провести спортивные Игры стран БРИКС. Мы предлагаем эти игры провести в открытом режиме, то есть пригласить не только страны БРИКС, но и, так сказать, друзей, которые выразили заинтересованность к присоединению в БРИКС в перспективе. Это порядка 25 государств", - сказал Леонов на брифинге.

По его словам, предварительные даты проведения Игр - с 4 по 18 июня 2024 года.

Программа игр включает в себя 22 вида спорта, но она пока не утверждена.

"Было пожелания включить национальные вида спорта. От каждой страны мы хотим предложить по виду спорта. Так, от Бразилии - капоэйра, от Китая - го, от ЮАР - джуксей, от Индии - кабадди, от России - борьба на поясах. Итоговая программа будет утверждена с учетом пожеланий стран БРИКС", - добавил Леонов.

Ожидается, что Игры посетят около 5 тыс. человек.

БРИКС спорт Казань
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