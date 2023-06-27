Поиск

Лишившийся из-за допинга золота ЧМ тяжелоатлет покончил жизнь самоубийством

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В селе Казахстана обнаружен мертвым 35-летний тяжелоатлет Владимир Седов, сообщила пресс-служба областной полиции.

"Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Казахстана", - говорится в сообщении.

Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.

В Федерации тяжелой атлетики Казахстана подтвердили кончину спортсмена.

"Накануне вечером ушел из жизни опытный спортсмен - тяжелоатлет - Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом "Курмет", - говорится в сообщении федерации.

В 2009 году Седов выиграл золото чемпионата мира. Однако в 2016 году после перепроверки допинг-тестов, выяснилось наличие запрещенных веществ. В 2019 году были аннулированы его результаты с 2008 по 2016г.

допинг Казахстан Владимир Седов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обладатель "Золотого мяча" Модрич продлил контракт с "Реалом"

Немецкий футболист Гюндоган перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Испанский теннисист Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Германии

"Зенит" выкупил бразильца Мантуана у "Коринтианса"

Хачанов снялся с турнира в Уимблдоне из-за травмы

НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });