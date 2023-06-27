Лишившийся из-за допинга золота ЧМ тяжелоатлет покончил жизнь самоубийством

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В селе Казахстана обнаружен мертвым 35-летний тяжелоатлет Владимир Седов, сообщила пресс-служба областной полиции.

"Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Казахстана", - говорится в сообщении.

Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.

В Федерации тяжелой атлетики Казахстана подтвердили кончину спортсмена.

"Накануне вечером ушел из жизни опытный спортсмен - тяжелоатлет - Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом "Курмет", - говорится в сообщении федерации.

В 2009 году Седов выиграл золото чемпионата мира. Однако в 2016 году после перепроверки допинг-тестов, выяснилось наличие запрещенных веществ. В 2019 году были аннулированы его результаты с 2008 по 2016г.