В итальянском футболе запретили футболки с номером 88

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Итальянская федерация футбола, министерство внутренних дел и министерство спорта Италии приняли запрет за использование в матчах чемпионата страны футболок с номером 88, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Решение правительства являются частью плана по борьбе с антисемитизм, тогда как число 88 используется в неонацистских группах. Запрещено использовать и иные символы, которые могут напоминать о нацизме. Положение предусматривает остановку матчей в случае использования соответствующих кричалок фанатами.

"Мир футбола объединяется в борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации. Этим заявлением о намерениях мы еще раз подтверждаем, что наш спорт всегда должен быть более инклюзивным и в то же время необычным средством позитивных сообщений. В этих вопросах нельзя отступать ни на дюйм, потому что доверие к футболу оказывает прямое влияние на итальянское общество", - сказал президент футбольной федерации Габриэле Гравина.

В 2000 году в скандал угодил вратарь Джанлуиджи Буффон, игравший тогда за "Парму". Он тогда выбрал футболку с номеров 88, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать протесты еврейской общины. В конце концов, чтобы откреститься от подозрений, будущая легенда "Ювентуса" поменял номер на 77.

Между тем, в сезоне-2022/23 под номером 88 играли несколько футболистов: хорваты Марио Пашалич ("Аталанта"), Тома Башич ("Лацио"), венесуэлец Томас Ринкон ("Сампдория").