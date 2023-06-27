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Более 150 городов были представлены в соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Тверской области прошли соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023. В ежегодном фестивале спорта приняли участие 2300 человек из 160 российских городов.

Самому старшему триатлету было 88 лет, самому молодому - 16.

"Вот уже семь лет курорт становится местом притяжения тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни всех возрастов, опыта и уровня подготовки. Спрос настолько высокий, что в этом году мы увеличили транзитную зону, и это дало возможность попасть на фестиваль еще сотне триатлетов. Место из года в год привлекает участников своей природой и высоким уровнем условий для проведения соревнований", - отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

В первый день фестиваля, помимо, в частности, турнира по гольфу, состоялся традиционный женский забег на 5 км – IRONLADY. Также в этот день прошли детские забеги STARKIDS, в которых приняли участие бегуны в возрасте от 0 до 12 лет. Завершился первый день фестиваля заплывами на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили.

На следующий день состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix - формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4.

триатлон
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