Полузащитник "Челси" Ковачич перешел в "Манчестер Сити"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Хорватский футболист Матео Ковачич подписал контракт с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Предыдущим клубом 29-летнего полузащитника был лондонский "Челси", за который он провел пять сезонов, отыграл в 221 матче, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

На клубном уровне он также защищал цвета хорватского "Динамо" (Загреб), итальянского "Интера", испанского "Реала". В составе сборной Хорватии стал серебряным призером ЧМ-2018 в России и бронзовым – ЧМ-2022 в Катаре.