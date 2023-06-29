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Первая ракетка России Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/2 финала турнира в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинале Касаткина встречалась с француженкой Каролин Гарсией. При счете 6:2, 2:1 в пользу россиянки Гарсия отказалась от дальнейшей борьбы. В результате 11-я ракетка мира (и первая ракетка России) Касаткина вышла в полуфинал, пятая ракетка планеты Гарсия выбыла из дальнейшей борьбы.

В полуфинале соревнования представительница России сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия, №17 мирового рейтинга) - Камила Джорджи (Италия, 67).

Соревнование проходит на травяном покрытии и относится к турнирам категории WTA 500. Призовой фонд - 780,637 тыс. долларов.

WTA Дарья Касаткина Великобритания теннис
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