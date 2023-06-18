Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Екатерина Александрова в воскресенье выиграла турнир категории WTA-250 в Хертогенбосе (Нидерланды), победив в финале соотечественницу Веронику Кудерметову.

Итог противостояния - 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 26-й ракетки мира. Кудерметова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 14-е место.

28-летняя Александрова - обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021 год) в составе сборной России. В одиночном разряде WTA-тура она теперь имеет четыре титула и все WTA-250.

26-летняя Кудерметова в одиночном разряде WTA-тура побеждала один раз, завоевав титул в апреле 2021 года на турнире WTA-500 в Чарлстоне (США). Также Кудерметова является победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде (2022 год) и Кубка Билли Джин Кинг (2021 год)

Соревнование в Хертогенбосе Libema Open-2023 проходит на травяном покрытии. Призовой фонд турнира составил свыше 225 тыс. евро.