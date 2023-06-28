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Первая ракетка России вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Чехии Каролину Плишкову во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания).

Результат встречи - 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 11-е место. Плишкова - на 18-й строчке.

В результате Касаткина вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Ана Богдан (Румыния, №61 рейтинга WTA) - Каролин Гарсия (Франция, 5).

Соревнование проходит на травяном покрытии и относится к турнирам категории WTA 500. Призовой фонд - 780,637 тыс. долларов.

Дарья Касаткина теннис
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