"Спартак" победил "Оренбург" в первом туре РПЛ
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 обыграли "Оренбург" в домашнем матче стартового тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 45+1 минуте Виктор Мозес вывел "Спартак" вперед. На 51-й минуте оренбуржец Дмитрий Воробьев сравнял счет, на 67-й ворота хозяев поразил Габриэль Флорентин. "Спартак" отыгрался и вырвал победу благодаря дублю Даниила Хлусевича (76, 90+1).
В предыдущем сезоне "Спартак" финишировал в чемпионате на третьем месте в турнирной таблице, "Оренбург" - на седьмом.