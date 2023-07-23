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"Спартак" победил "Оренбург" в первом туре РПЛ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 обыграли "Оренбург" в домашнем матче стартового тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 45+1 минуте Виктор Мозес вывел "Спартак" вперед. На 51-й минуте оренбуржец Дмитрий Воробьев сравнял счет, на 67-й ворота хозяев поразил Габриэль Флорентин. "Спартак" отыгрался и вырвал победу благодаря дублю Даниила Хлусевича (76, 90+1).

В предыдущем сезоне "Спартак" финишировал в чемпионате на третьем месте в турнирной таблице, "Оренбург" - на седьмом.

Оренбург Спартак РПЛ футбол
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