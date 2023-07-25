"Зенит" стартовал с победы над "Ахматом" в Кубке России по футболу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" на своем стадионе обыграл грозненский "Ахмат" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Поединок, состоявшийся во вторник в Петербурге, завершился со счетом 2:0. На 39-й минуте мяч забил нападающий "Зенита" Густаво Мантуан. На 80-й минуте отличился полузащитник хозяев Клаудиньо.

"Зенит" и "Ахмат" представляют группу С, в которой также играют калининградская "Балтика" и самарские "Крылья Советов".

Кубок России сезона-2023/2024 стартовал во вторник играми группового этапа "пути Российской премьер-лиги". Ранее в Москве "Локомотив" победил екатеринбургский "Урал" (группа В), в Нижнем Новгороде "Пари НН" по пенальти одолел столичное "Динамо" (D).

На групповом этапе команды РПЛ разделены на четыре квартета, где сыграют в два круга. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Действующий обладатель титула - московский ЦСКА.