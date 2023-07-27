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Американский хоккеист московского "Динамо" Меннел получил гражданство РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства защитнику хоккейного клуба "Динамо Москва" Роберту Бреннану Менеллу.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Большую часть своей карьеры спортсмен провел в Американской хоккейной лиге. За 237 игр во второй заокеанской лиге он набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности "+10".

Менелл выступает за московское "Динамо" с сезона-2022/23. Ранее он играл за минское "Динамо".

Права на игрока в КХЛ переходили от минского "Динамо" к СКА и от СКА - к финскому "Йокериту". После того, как команда из Хельсинки покинула Континентальную хоккейную лигу, Менелл стал неограниченно свободным агентом.

Динамо хоккей
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