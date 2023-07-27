Министр спорта РФ заявил о готовности пригласить украинских спортсменов на Игры Дружбы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия готова пригласить украинскую сборную на Игры Дружбы 2024 года, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге, а также обеспечить им безопасность и равные права, заявил министр спорта Олег Матыцин на полях саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

"Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их (украинцев) пребывания на территории, а также равные соревновательные права участия в Играх Дружбы", - сказал Матыцин.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.