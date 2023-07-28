Батыргазиев и Фромет показали одинаковый вес на взвешивании перед поединком

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Процедура взвешивания прошла перед поединком между олимпийским чемпионом российским боксером Альбертом Батыргазиевым и доминиканцем Франсисом Фрометой.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, спортсмены показали одинаковый вес, уложившись в лимит легкого дивизиона – 61,2 кг.

Бой пройдет в пятницу в Ханты-Мансийске в качестве главного события шоу, организованного промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

На счету 25-летнего Батыргазиева восемь поединков на профессиональном ринге. Во всех он одержал победы, в том числе шесть – нокаутом. 27-летний Фромета выиграл все 17 боев (11 – нокаутом).

В этот же вечер на ринг выйдут Павел Фёдоров (2-0) и Бургут Ходжибоев (8-6, КО 3) из Узбекистана, которые проведут 6-раундовый бой в лёгком весе. Средневес Игорь Тихонов (1-1) встретится с проживающим в России кубинцем Лениером Гонсалесом (0-1). А победитель Европейских игр-2015 Бахтовар Назиров проведет первый официальный бой по профессионалам против еще одного дебютанта Дмитрия Спивака.