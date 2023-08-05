"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал контракт с 21-летним защитником сборной Хорватии и команды "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолом.
Как сообщается на сайте ФК в воскресенье, контракт рассчитан на пять лет. По данным Sky Sports, сумма контракта - 77,6 млн фунтов (около $99 млн).
Ранее в июне "Манчестер Сити" подписал контракт с другим хорватским футболистом - Матео Ковачичем.
Гвардиол начал карьеру в клубе "Динамо Загреб". Последние два сезона он выступал за "РБ Лейпциг", в это время команда дважды завоевывала Кубок Германии по футболу.
В 2023 году "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.