"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом

Йошко Гвардиол Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал контракт с 21-летним защитником сборной Хорватии и команды "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолом.

Как сообщается на сайте ФК в воскресенье, контракт рассчитан на пять лет. По данным Sky Sports, сумма контракта - 77,6 млн фунтов (около $99 млн).

Ранее в июне "Манчестер Сити" подписал контракт с другим хорватским футболистом - Матео Ковачичем.

Гвардиол начал карьеру в клубе "Динамо Загреб". Последние два сезона он выступал за "РБ Лейпциг", в это время команда дважды завоевывала Кубок Германии по футболу.

В 2023 году "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.