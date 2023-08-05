"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в РПЛ, забив пять мячей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 5:1 нанес поражение "Ростову" из Ростова-на-Дону в домашнем матче третьего тура чемпионата России-2023/24.

В составе победителей два гола провел Никита Салтыков (10, 35 минуты), по одному точному удару нанесли Владимир Хубулов (4), Егор Карпицкий (73), Роман Ежов (90+7, с пенальти). За "Ростов" гол на 22-й минуте провел Николай Комличенко.

"Крылья Советов" набрали 7 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится "Краснодар" (9). Ближайший преследователь самарцев, "Спартак" имеет в своем активе 6 очков, в субботу он сыграет в Казани с "Рубином".

Что касается "Ростова", он на седьмом месте, 4 балла.