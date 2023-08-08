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"Локомотив" будет готов продать 18-летнего Пиняева как минимум за 30 млн евро

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спортивный директор московского ФК "Локомотив" Дмитрий Ульянов заявил, что клуб будет готов рассмотреть предложение по 18-летнему футболисту Сергею Пиняеву не менее чем за 30 млн евро.

"Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться - миллионов 30 евро", - приводит слова Ульянова Sport 24.

Во вторник стало известно, что РФС признал полузащитника Пиняева лучшим молодым игроком России по итогам сезона-2022/23.

Весной этого года Пиняев установил рекорд сборной России как самый молодой автор гола в ее составе. Он поразил ворота сборной Ирака в товарищеском матче в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дня.

Локомотив Дмитрий Ульянов Сергей Пиняев футбол
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