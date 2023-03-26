Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев установил рекорд сборной России по футболу как самый молодой автор гола в ее составе.

Пиняев забил мяч в ворота сборной Ирака во втором тайме товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Футболист отличился в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дня. Предыдущим рекордсменом был Дмитрий Сычев, который в 2002 году впервые провел гол в составе сборной России в товарищеском матче против Югославии в возрасте 18 лет 6 месяцев 23 дней.

Сейчас Россия выигрывает у Ирака со счетом 2:0.