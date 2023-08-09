ЦСКА проиграл "Факелу" в Кубке России, "Зенит" обыграл "Крылья Советов"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка России по футболу ЦСКА (Москва) уступил соперникам из воронежского "Факела" в матче второго тура группового этапа турнира.

Матч в Москве завершился со счетом 0:2. В составе "Факела" отличился Максим Максимов (15-я и 79-я минуты).

В группе A, где кроме ЦСКА и "Факела" представлены "Оренбург" и "Сочи", после двух туров у всех команд по 3 очка.

В другом матче игрового дня петербургский "Зенит" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. Гол забил Иван Сергеев (50).

"Зенит" лидирует в группе C (6 очков). На втором месте идет "Балтика" (Калининград), у которой 3 очка. "Крылья Советов" вместе с "Ахматом" (Грозный) замыкают таблицу, команды не набрали ни одного очка.