Поиск

ЦСКА проиграл "Факелу" в Кубке России, "Зенит" обыграл "Крылья Советов"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Действующий обладатель Кубка России по футболу ЦСКА (Москва) уступил соперникам из воронежского "Факела" в матче второго тура группового этапа турнира.

Матч в Москве завершился со счетом 0:2. В составе "Факела" отличился Максим Максимов (15-я и 79-я минуты).

В группе A, где кроме ЦСКА и "Факела" представлены "Оренбург" и "Сочи", после двух туров у всех команд по 3 очка.

В другом матче игрового дня петербургский "Зенит" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. Гол забил Иван Сергеев (50).

"Зенит" лидирует в группе C (6 очков). На втором месте идет "Балтика" (Калининград), у которой 3 очка. "Крылья Советов" вместе с "Ахматом" (Грозный) замыкают таблицу, команды не набрали ни одного очка.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто

Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

"Спартак" победил "Пари НН" в Кубке России, команды забили девять мячей

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

Месси в третьем матче подряд оформил дубль за "Интер Майами"

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });