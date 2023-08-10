Российские легкоатлеты сдали 179 проб на допинг в июле

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство назвало самых тестируемых российских легкоатлетов в июле, сообщает пресс-служба РУСАДА.

В июле 2023 года российские легкоатлеты сдали 179 проб РУСАДА (94 соревновательных и 85 внесоревновательных). Из них 138 проб - это пробы мочи, 2 - пробы крови, 39 - пробы на паспорт крови.

Самыми тестируемыми спортсменами за этот период стали Максим Якушев, Анна Тропина (оба - бег с препятствиями), Кристина Любушкина, Кирилл Фролов, Анастасия Таушканова (все - ходьба), Ольга Родиошкина (бег).

За этот период мужчин (97 проб) тестировали чуть чаще, чем женщин (82 пробы).