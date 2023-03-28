Легкоатлетка Светлана Карамашева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила во вторник о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил бегуньи Светланы Карамашевой.

По данным пресс-службы ВФЛА, 34-летняя легкоатлетка отстраняется на 8 лет на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за нарушение п.4.1, 4.2 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена", "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода").

Срок дисквалификации спортсменки начинается 9 февраля 2023 года и истекает 16 июня 2029 года с зачетом срока, "отбытого во временном отстранении". Все результаты Карамашевой, достигнутые с даты сдачи положительной допинг-пробы (10 февраля 2021 года), аннулируются.

Ранее спортсменка была дисквалифицирована на два с половиной года, начиная с июня 2017 года.

Карамашева - многократная чемпионка и призер чемпионатов России в кроссе, а также в беге. В 2013-2014 годах входила в сборную России.