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CAS проведет заседание по делу фигуристки Валиевой в конце сентября

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде в Лозанне состоится с 26 по 29 сентября, сообщает пресс-служба суда в четверг.

"Слушания пройдут 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года в штаб-квартире CAS в Лозанне с личным присутствием сторон", - говорится в сообщении.

Комиссия также может заслушать некоторые стороны, свидетелей и экспертов посредством видеоконференции.

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Разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

После слушания Коллегия CAS обсудит и подготовит арбитражное решение.

"На данном этапе невозможно указать, когда будет объявлено окончательное решение", - подчеркивается в заявлении суда.

Стороны смогут подать апелляции в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка уже выиграла золото Олимпиады. Проба же была сдана 25 декабря 2021 года.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла уже четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено пока не проводить.

Позднее ВАДА выразило недовольство темпами расследования. В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой.

В свою очередь Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

CAS ВАДА РУСАДА Камила Валиева
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