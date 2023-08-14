Боец Мусаев выступил против боя между Емельяненко-старшим и Тайсоном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский боец, известный по выступлениям на поединках на кулаках, Тимур Мусаев скептически отнесся к возможному проведению поединка между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

"Очень, конечно, заманчиво звучит вывеска Емельяненко - Тайсон, и совершенно точно хайп будет, если бой всё же решат организовать, но думаю, что в ринге мы не увидим того, что многие ожидают. Кажется, что есть какой-то осадок от такого противостояния. Конечно, если бой будет, то я его посмотрю. Но думаю, что лучше, чтобы его не было. С точки зрения какого-то матчмейкинга, если мы опираемся на спорт и конкуренцию, это как-то неуместно", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

Мусаев считает, что "Емельяненко и Тайсон - это настоящие герои своего времени, на которых без преувеличения воспитывались поколения".

"Огромное количество людей по всему миру они мотивировали, стимулировали поменять свою жизнь, заняться спортом. И их вклад в мир спорта действительно бесценен, а имена уже намертво вписаны в историю. И имена эти у них есть и сейчас, несмотря на то, что оба уже завершили свою карьеру. Но Майк это сделал уже много-много лет назад, а Фёдор буквально только что. Плюс по возрасту он всё же существеннее моложе Тайсона. Поэтому..." - отметил Мусаев.

Завершивший в начале года карьеру российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко недавно заявил, что был бы не против принять участие в поединке против американца Майка Тайсона.