"Я закончил, спасибо всем". Емельяненко-старший завершил карьеру

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля проиграл американцу Райану Бейдеру за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Поединок был главным на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, но сопровождала его и эпохальная значимость: Емельяненко-старший проводил заключительный бой в своей карьере.

В результате поединок завершился в первом раунде – как и все (и победные, и проигрышные) у Емельяненко в Bellator. И, несмотря на поражение, россиянин стал центральной фигурой в октагоне, а его речь вызывала громкие и продолжительные аплодисменты. Поблагодарив всех за поддержку, 46-летний Федор произнес фразу "Я закончил, спасибо всем" и символично положил перчатки на пол.

Позже, уже на пресс-конференции, боец сказал, что на решение завершить карьеру повлияли возраст и травмы.

Победивший Федора Емельяненко 39-летний Райан Бейдер, который защитил чемпионский титул, не скупился на похвалу в адрес россиянина.

"Для меня он был кумиром, как и для любого другого поклонника и бойца ММА. Он сделал этот спорт таким. Этот человек - настоящая легенда, и я так рад, что могу быть частью его истории - так что большое спасибо, Федор. Но я должен был прийти и сделать свою работу в конце концов. Я одержал победу, и должен двигаться дальше", - приводит слова Бейдера Allboxing.

Тепло обратился к Федору его младший брат, боец Александр Емельяненко. "Последний Император! Спасибо за все, брат!" - написал Александр в телеграме.

"Федор был главной звездой вечера"

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков назвал достойным поражение Емельяненко.

"Сегодня Федор проиграл, но проиграл достойно. В этот раз легендарному российскому самбисту не удалось показать все, на что он способен, Райан Бейдер не дал ему такого шанса, зная насколько Федор опасен. Тем не менее именно Федор был главной звездой этого вечера, в чем смогли убедиться зрители, присутствующие в зале и примкнувшие к экранам телевизоров. Титулованные бойцы смешанных единоборств и бывшие соперники пришли поддержать легендарного самбиста перед его заключительным боем", - распространила высказывания Шестакова пресс-служба ФИАС.

"Век профессионального спортсмена короток, но именно Федор Емельяненко смог доказать всему миру, что эти рамки можно раздвинуть, успешно сохранять форму и физические кондиции даже в зрелом по спортивным меркам возрасте, побеждая раз за разом грозных соперников", - отметил глава ФИАС.

"Я хочу поздравить Федора Емельяненко с завершением карьеры профессионального бойца, пришло время сосредоточиться на тренерской работе. И несмотря на то, что на сегодняшний день Фёдор уже воспитал целую плеяду талантливых самбистов и чемпионов мира, уверен он ещё только в начале большого пути. Хочу пожелать Федору Емельяненко новых ярких и знаменательных побед в качестве тренера и посла самбо в мире", - добавил он.

"Он много чего доказал в своей карьере"

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что гордится достижениями Федора Емельяненко.

"Я очень горжусь тем, что сделал Федор. Он много чего доказал в своей карьере. В таком возрасте выйти на ринг - дорогого стоит. Невероятное уважение к Емельяненко как было, так и остается, не важно, что он проиграл более молодому и лучше подготовленному бойцу", - цитирует Цзю "Матч ТВ".

Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Емельяненко первый бой в смешанных единоборствах провел 18 августа 2000 года в Туле. Тогда россиянин в первом раунде удушающим приемом одолел представителя Грузии Левона Лагвилаву. После этого он одержал еще три победы, а первым, кто смог победить Емельяненко, оказался японец Цуеси Косака. Бой в Осаке 22 декабря 2000 года был остановлен в первом раунде в связи с техническим нокаутом.

В общей сложности Емельяненко одержал в смешанных единоборствах 40 побед и потерпел семь поражений.