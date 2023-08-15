Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брейне, вероятно, прооперируют ногу, заявил главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

"У него серьезная травма. Мы должны решить вопрос об операции, но он вернется через несколько месяцев", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".

32-летний футболист сборной Бельгии получил травму по ходу гостевого матча против "Бернли" (3:0 в пользу "Манчестер Сити") в первом туре чемпионата Англии-2023/24.

За "Сити" Де Брейне играет с 2015 года, в составе этой команды он по пять раз выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, по два раза – Кубок и Суперкубок Англии, один раз – Лигу чемпионов УЕФА.