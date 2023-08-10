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Футболист "Зенита" Мостовой выбыл из строя на месяц

Футболист "Зенита" Мостовой выбыл из строя на месяц
Полузащитник ФК "Зенит" Андрей Мостовой во время матча
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой получил травму в матче чемпионата России против "Динамо" и пропустит примерно месяц, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"По итогам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц бедра — срок восстановления около 4-х недель", - говорится в сообщении.

Матч третьего тура чемпионата России "Зенит" - "Динамо" прошел 6 августа и завершился победой московского клуба со счетом 3:2. Мостовой вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Зенит футбол Андрей Мостовой
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