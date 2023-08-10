Футболист "Зенита" Мостовой выбыл из строя на месяц
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой получил травму в матче чемпионата России против "Динамо" и пропустит примерно месяц, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.
"По итогам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц бедра — срок восстановления около 4-х недель", - говорится в сообщении.
Матч третьего тура чемпионата России "Зенит" - "Динамо" прошел 6 августа и завершился победой московского клуба со счетом 3:2. Мостовой вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.