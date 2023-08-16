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Чемпион России и мира Паредес перешел из ПСЖ в "Рому"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Пари Сен-Жермен" аргентинец Леандро Паредес продолжит карьеру в "Роме", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

29-летний футболист подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2025 года.

В составе ПСЖ Паредес по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, два раза – Кубок Франции. Также становился чемпионом России в составе "Зенита" и чемпионом Аргентины – в составе "Бока Хуниорс". Паредес ранее уже играл в "Роме", оттуда в 2017 году и переходил в "Зенит".

Паредес – чемпион мира и победитель Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

ПСЖ Зенит футбол Леандро Паредес
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