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Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил о переходе бразильского нападающего Неймара в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

"Неймар покидает "Пари Сен-Жермен", чтобы подписать контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль", - говорится в сообщении пресс-службы парижской команды.

Сумма контракта с саудовским клубом не называется.

Бразилец присоединился к ПСЖ в 2017 году. В составе команды он провел 173 матча, забив 118 голов. Неймар - пятикратный чемпион Франции, а также трехкратный обладатель Кубка Франции.

Ранее 31-летний Неймар выступал за бразильский "Сантос" и испанскую "Барселону", в составе которой стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В составе сборной Бразилии Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов. В качестве игрока сборной нападающий в 2013 году выиграл Кубок конфедераций, а в 2016 году стал олимпийским чемпионом.

Одноклубником Неймара в "Аль-Хиляле" станет экс-игрок петербургского "Зенита" Малком.

Неймар Зенит ПСЖ футбол Аль-Хиляль
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