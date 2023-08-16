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Умер экс-глава департамента судейства РФС Будогосский

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский скончался в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Будогосского и окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича, а также помощь в организации похорон", - говорится в сообщении

РФС выражает соболезнования родным и близким Андрея Будогосского

Будогосский – арбитр всесоюзной и всероссийской категории по футболу, кандидат педагогических наук, автор и соавтор более 200 работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года. Он почти 20 лет работал в РФС, занимаясь вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года был руководителем департамента судейства и инспектирования.

После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр "Футбольный арбитр", в котором в разные годы проходили подготовку многие российские судьи, в частности Сергей Карасев, Евгений Турбин, Андрей Чеботарев и другие.

РФС футбол Андрей Будогосский
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