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Забег с участием 1000 человек состоится за Полярным кругом в августе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На острове Кильдин в Баренцевом море 19-21 августа пройдет самый массовый старт за Полярным кругом – Kildin Ultra Grand Escape 2023, сообщили организаторы.

"Участников ждут детские и ночные забеги, соревнования по трейлраннингу на дистанциях от 30 до 80 км, а также фантастическая атмосфера и невероятно красивая природа", - говорится в сообщении.

Накануне основных стартов, 19 августа, в Мурманске пройдут детские старты на дистанции 1 км и 3 км. Участники от 0 до 10 лет преодолеют дистанцию "Полярный Лис 1К", а атлеты постарше – от 10 до 15 – попробуют свои силы на дистанции "Северный Волк 3К".

Также 19 августа на старт выйдут участники "Ночной Мурманск Трейл 5K" и "Ночной Мурманск Трейл 10K": они преодолеют 5 км и 10 км соотвественно и насладятся уникальными ночными пейзажами Заполярья.

"Помимо этого, 19 августа пройдет возложение цветов к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и минута молчания", - заявили организаторы.

После проведения забегов-спутников всех участников на корабле доставят до острова Кильдин, где 20 и 21 августа пройдут трейловые забеги на дистанции от 30 км до 50 км: продвинутые любители смогут испытать себя на дистанции "Таинственный Остров 30" и "Бесконечное Пространство 50", а истинные экстремалы поучаствовать в ультрамарафоне "затерянный Мир 80". Забеги на 50 км и 80 км пройдут 20 августа, а забег на 30 км – 21 августа.

Организаторы отметили, что участие в забегах примут 1000 человек.

Мурманск
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