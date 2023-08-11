Федерация бокса Канады объявила о выходе из состава IBA

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федерация бокса Канады объявила о решении покинуть Международную боксерскую ассоциацию (IBA) и войти в состав World Boxing.

"С этого момента Boxing Canada прекратит свое членство в IBA, чтобы стать членом World Boxing. Это решение было тщательно обдумано и соответствует нашему стремлению продвигать интересы бокса в Канаде и на международной арене", - заявил глава Boxing Canada Райан О"Ши, заявление которого приводится на сайте организации.

"Boxing Canada полностью привержена оказанию непоколебимой поддержки продолжающимся усилиям World Boxing по достижению предварительного признания со стороны Международного олимпийского комитета, а также признания в качестве Международной федерации", - подчеркнул президент организации.

МОК приостановил членство IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

Летом этого года IBA была лишена признания МОК.