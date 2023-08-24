Поиск

Две голевые передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в финал Кубка США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" победили "Цинциннати" в гостевом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка США.

СпортМесси стал самым титулованным футболистом в миреЧитать подробнее

Основное время завершилось со счетом 2:2, после дополнительного времени вновь была зафиксирована ничья – 3:3. В серии пенальти победил "Интер Майами" (5:4).

Две результативные передачи в составе победителей оформил новичок команды аргентинец Лионель Месси, в том числе, в голевой комбинации, позволившей клубу из Майами отыграться на 90+7 минуте. Также Месси реализовал свой пенальти в серии 11-метровых ударов.

В финале "Интер Майами" сыграет с командой "Хьюстон Динамо".

Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маттеус заявил об ухудшении здоровья Беккенбауэра

Иржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"

В Махачкале переименовали стадион, носивший имя Исинбаевой

Футболист сборной Чили Давила перешел в ЦСКА

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"

"Зенит" обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Месси стал самым титулованным футболистом в мире

Месси стал самым титулованным футболистом в мире

Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"

Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });