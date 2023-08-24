Две голевые передачи Месси помогли "Интер Майами" выйти в финал Кубка США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" победили "Цинциннати" в гостевом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка США.

Основное время завершилось со счетом 2:2, после дополнительного времени вновь была зафиксирована ничья – 3:3. В серии пенальти победил "Интер Майами" (5:4).

Две результативные передачи в составе победителей оформил новичок команды аргентинец Лионель Месси, в том числе, в голевой комбинации, позволившей клубу из Майами отыграться на 90+7 минуте. Также Месси реализовал свой пенальти в серии 11-метровых ударов.

В финале "Интер Майами" сыграет с командой "Хьюстон Динамо".