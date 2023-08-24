Анчелотти исключил появление Мбаппе в "Реале" этим летом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти не допускает вероятности того, что французский форвард Килиан Мбаппе до закрытия трансферного окна пополнит команду.

"Я исключаю это на 100%", - приводит слова Анчелотти ESPN.

Летнее трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября.

24-летний Мбаппе в настоящий момент является игроком французского "Пари Сен-Жермен". За эту команду играет с 2017 года, став, в частности, пятикратным чемпионом Франции. Также он – чемпион и победитель Лиги наций УЕФА в составе сборной Франции.

Предполагалось, что Мбаппе этим летом перейдет в "Реал".