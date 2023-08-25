Дисквалифицированный ИИХФ вратарь ЦСКА Федотов сыграет с "Амуром"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Голкипер ЦСКА Иван Федотов примет участие в матче против хабаровского "Амура" в рамках Кубка мэра Москвы, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Игра пройдет в пятницу и стартует в 15:00 мск.

В августе этого года Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение дисквалифицировать Федотова на четыре месяца. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия".