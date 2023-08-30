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Федерацию тхэквондо России включили в состав Азии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия вошла в состав Международной федерации тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо России.

"Россию приняли 34 страной в Азиатскую федерацию тхэквондо ИТФ. Это значит, что у нашей команды появилась возможность выступать на соревнованиях Азии", - говорится в сообщении.

Решение было принято на Конгрессе Международной федерации тхэквондо ИТФ.

Ближайший чемпионат Азии пройдет в августе 2024 года в Индии. Кроме того, соревнования в рамках Международных боевых искусств в октябре 2024 года пройдет в Узбекистане. Чемпионат и первенство мира 2025 состоятся в Италии.

тхэквондо
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