Российских тхэквондистов допустили до международных соревнований

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под ее эгидой, сообщается на сайте Союза тхэквондо России.

В понедельник состоялось экстренное заседание исполкома Всемирной федерации тхэквондо.

"Всемирная федерация тхэквондо приняла во внимание рекомендации Исполкома МОК международным федерациям по вопросу участия спортсменов и сопровождающего персонала с Российскими и Белорусскими паспортами в нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

"Совет Всемирного тхэквондо рассмотрел и принял решение — разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с Российскими и Белорусскими паспортами участие на чемпионатах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в г. Баку 2023\", - отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, совет "одобрил создание комитета и процесс верификации для подтверждения участвующих индивидуальных спортсменов и сопровождающего персонала соответствия рекомендациям МОК".

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Запрет на участие в турнирах сохраняется для российских и белорусских команд.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.