Российский боксер Гаджимагомедов победил двукратного чемпиона ОИ Ла Круса

Муслим Гаджимагомедов и Хулио Сесар Ла Крус (слева направо) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, серебряный призер ОИ по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов победил двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира кубинца Хулио Сесара Ла Круса на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове.

По итогам пяти раундов представителей весовой категории до 92 кг была присуждена победа Гаджимагомедова единогласным решением судей. Ранее соперники встречались два раза, оба раза победил кубинец.

"Было тяжело. Ла Крус — один из тех соперников, с которыми мне неудобно боксировать. Думаю, ему тоже. У нас получились очень конкурентными предыдущие бои. Сейчас мой план на бой сработал. Я знаю, как надо с ним работать. Мы нашли противоядие против Ла Круса. Все получилось так, как мы хотели. Хотя признаюсь, после пяти раундов я устал. Это самый сложный соперник за всю мою карьеру. Ла Крус очень хорош в боксе, несмотря на свой возраст", - сказал Гаджимагомедов, для которого этот бой стал первым после триумфального выступления на ЧМ-2023 в Ташкенте.

В со-главном событии шоу в Серпухове чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский в поединке в весе свыше 92 кг единогласным решением судей победил серебряного призёра чемпионата мира-2019, участника Олимпийских игр-2020 эквадорца Хулио Кастильо.

"У меня только положительные эмоции. Я в третий раз боксирую в Серпухове, и третий раз удачный", - сказал Петровский.

"У меня был непростой бой - были опасные моменты, но мы были готовы. Где то я себя пожалел, но нужно же было сохранять интригу. Напомню, что у меня неделю назад был бой с Кевином Джонсоном, и нам нужно было просто сохранить форму, перестроившись на действия против левши. Хочу поблагодарить своих спарринг-партнеров", - добавил он.

В свою очередь, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков единогласным решением судей уступил трехкратному призёру Олимпийских игр Лазаро Альваресу из Кубы.

Турнир приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всём мире 27 августа.

"Ночь чемпионов IBA" (IBA Champions' Night) - серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. Турниры серии "Ночь чемпионов" объединяют лучших боксёров мира, которые встречаются друг с другом в поединках профессионального формата.