Поиск

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По итогам квалификационной кампании Лиги чемпионов УЕФА сформировался список участников групповой стадии турнира. Последними его пополнили ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания) и "Антверпен" (Бельгия). Они присоединились к тем, кто ранее преодолел отборочную стадию, а также к тем, кто путевки в основную стадию получили автоматически.

Всего в турнире примут участие 32 команды. Традиционно они будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды групп выйдут в плей-офф, команды, ставшие третьими, получат утешительные путевки в Лигу Европы УЕФА; аутсайдеры групп покинут турнир.

Жеребьевка групповой стадии ЛЧ пройдет в четверг.

СпортКлубы Саудовской Аравии захотели сыграть в Лиге чемпионов УЕФАЧитать подробнее

Наибольшее представительство – пять клубов – у Испании ("Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья"). По четыре команды выступят от Англии ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"), Германии ("Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Унион"), Италии ("Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан").

Три команды делегирует Португалия ("Бенфика", "Брага", "Порту"), по две – Франция ("Пари Сен-Жермен", "Ланс") и Нидерланды ("Фейеноорд", ПСВ).

Также в розыгрыше примут участие "Копенгаген" (Дания), "Антверпен" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз "(Швейцария), "Галатасарай" (Турция), "Шахтер" (Украина).

Российские команды в турнире не участвуют из-за санкций УЕФА.

Лига чемпионоа-2023/24 в последний раз проходит по нынешней схеме. Согласно новой формулы, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева выбыла из US Open

Мирра Андреева выбыла из US Open

"Зенит" проиграл "Балтике" в Кубке России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Карпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболу

Пиво с изображением Карпина и Мостового выпустят в Испании

Федерацию тхэквондо России включили в состав Азии

Одиннадцать россиян вышли во второй круг US Open

Хачанов выбыл из US Open, проиграв в первом круге обладателю wild card

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });