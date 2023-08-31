Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По итогам квалификационной кампании Лиги чемпионов УЕФА сформировался список участников групповой стадии турнира. Последними его пополнили ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания) и "Антверпен" (Бельгия). Они присоединились к тем, кто ранее преодолел отборочную стадию, а также к тем, кто путевки в основную стадию получили автоматически.

Всего в турнире примут участие 32 команды. Традиционно они будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды групп выйдут в плей-офф, команды, ставшие третьими, получат утешительные путевки в Лигу Европы УЕФА; аутсайдеры групп покинут турнир.

Жеребьевка групповой стадии ЛЧ пройдет в четверг.

Наибольшее представительство – пять клубов – у Испании ("Барселона", "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "Севилья"). По четыре команды выступят от Англии ("Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"), Германии ("Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Унион"), Италии ("Наполи", "Интер", "Лацио", "Милан").

Три команды делегирует Португалия ("Бенфика", "Брага", "Порту"), по две – Франция ("Пари Сен-Жермен", "Ланс") и Нидерланды ("Фейеноорд", ПСВ).

Также в розыгрыше примут участие "Копенгаген" (Дания), "Антверпен" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз "(Швейцария), "Галатасарай" (Турция), "Шахтер" (Украина).

Российские команды в турнире не участвуют из-за санкций УЕФА.

Лига чемпионоа-2023/24 в последний раз проходит по нынешней схеме. Согласно новой формулы, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.