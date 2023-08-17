Клубы Саудовской Аравии захотели сыграть в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Четыре футбольных клуба Саудовской Аравии готовят обращение в УЕФА с просьбой выдать им специальное (wild card) приглашение для участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Речь идет о клубах "Аль-Наср", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли", в которых сейчас задействованы топовые футболисты мира – в частности, Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садио Мане, Малком.

Представители Саудовской Аравии рассчитывают попасть в Лигу чемпионов с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новому формату. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.