Аргентинский клуб "Колон" арендовал на год футболиста "Локомотива"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Локомотив" Херман Конти переходит в аргентинский "Колон", где будет играть на правах аренды.

"К сожалению, в "Локомотиве" не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю! Я навсегда останусь преданным поклонником "Локо", - приводит слова аргентинца пресс-служба "Локомотива".

Аренда с опцией выкупа рассчитана до июня 2024 года.

29-летний футболист начинал карьеру в "Колоне". В 2018 году перешел в португальскую "Бенфику", однако отправлялся в аренду в мексиканский "Атлас", бразильские "Баию" и "Америка Минейро". В январе 2023 года стал игроком "Локомотива".