Принц Чарльз посвятил пилота "Формулы 1" Хэмилтона в рыцари

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Принц Уэлльский Чарльз в среду посвятил в рыцари британского автогонщика, пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.

После церемонии, прошедшей в Виндзорском замке, Хэмилтон не стал общаться с прессой.

Как сообщалось, имя Хэмилтона было включено в так называемый новогодний список награждаемых, который был опубликован в декабре прошлого года.

По данным телеканала, пилот команды Mercedes стал первым автогонщиком, получившим рыцарский титул до завершения карьеры. Ранее титула удостаивались гонщики Джек Брэбэм, Стирлинг Мосс и Джекки Стюарт. Также в рыцари был посвящен Фрэнк Уильямс - основатель команды "Формулы-1" Williams.

В минувшее воскресенье прошла последняя гонка чемпионата "Формулы-1". К ней Хэмилтон и пилот Red Bull Макс Ферстаппен подошли с равным количеством очков, однако на последнем круге нидерландский автогонщик смог обогнать британца и завоевать чемпионский титул.

Хэмилтон - семикратный чемпион мира "Формулы-1", и по числу побед он сравнялся с немецким автогонщиком Михаэлем Шумахером.