Определились соперники россиянина Захаряна в Лиге чемпионов УЕФА

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад", новичком которого является российский нападающий Арсен Захарян, сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с португальской "Бенфикой", итальянским "Интером" и австрийским "Зальцбургом".

Жеребьевка групповой стадии турнира прошла в Монако в четверг.

Эти команды составили группу D.

Составы всех групп:

Группа A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион"

Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик"

Группа F: "Пари Сен-Жермен", "Боруссия", "Милан", "Ньюкасл"

Группа G: "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен"

По две лучшие команды групп выйдут в плей-офф, команды, ставшие третьими, получат утешительные путевки в Лигу Европы УЕФА; аутсайдеры групп покинут турнир.

Лига чемпионоа-2023/24 в последний раз проходит по нынешней схеме. Согласно новой формулы, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.