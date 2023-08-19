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Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"

Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян подписал контракт с "Реалом Сосьедад", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2028/29.

СпортСМИ сообщили о согласии Захаряна перейти из "Динамо" в "Реал Сосьедад"Читать подробнее

В "Реал Сосьедад" 20-летний Захарян перешел из московского "Динамо". Столичный клуб на своем сайте поблагодарил Захаряна "за яркую игру, неравнодушие и красоту на футбольном поле!"

"Желаем ему успеха в новом клубе, который в сезоне-2023/24 выступит в Лиге чемпионов!" - говорится в сообщении.

За основную команду "Динамо" Захарян провел 89 игр, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также на его счету семь матчей за сборную России, в том числе пять – в стартовом составе.

"Реал Сосьедад" предыдущий сезон завершил на четвертом месте в чемпионате Испании. В субботу в первом туре нового сезона чемпионата страны он упустил победу над "Сельтой" (1:1). Следующий матч проведет 25 августа с "Лас-Пальмасом".

футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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