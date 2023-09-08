Главный тренер "Пари НН" Юран был экстренно прооперирован

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран проходит реабилитацию в одной из клиник после операции, заявил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации", - написал Гусейнов в телеграме.

Руководитель отметил, что тренировочный процесс в команде не остановлен, а на восстановление тренера понадобится несколько дней.

54-летний Юран работает в "Пари НН" с весны 2023 года.

"Пари НН" ближайший матч проведет 15 сентября против "Динамо".